московский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после атаки БПЛА - Reuters
Киев • УНН
Нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в москве приостановил работу после атаки беспилотников 1 сентября. Остановка установки «Евро+» сократила мощности завода на 50%, восстановление ожидается через 5-6 дней.
Нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в москве приостановил перегонку нефти после атаки беспилотников 1 сентября, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники, передает УНН.
Детали
По данным источников, атака БПЛА приостановила работу комбинированной нефтеперерабатывающей установки «Евро+». На нее приходится около 50 % всех мощностей завода по первичной переработке нефти. Это 6 миллионов тонн нефти в год.
Завод может возобновить переработку нефти на установке Евро+ после ремонта через пять-шесть дней.
Напомним
Мэр москвы сергей собянин заявил, что несколько беспилотников атаковали московский нефтеперерабатывающий завод, на заводе возник пожар в «отдельном техническом помещении».
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