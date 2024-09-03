московский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после атаки БПЛА - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в москве приостановил перегонку нефти после атаки беспилотников 1 сентября, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

По данным источников, атака БПЛА приостановила работу комбинированной нефтеперерабатывающей установки «Евро+». На нее приходится около 50 % всех мощностей завода по первичной переработке нефти. Это 6 миллионов тонн нефти в год.

Завод может возобновить переработку нефти на установке Евро+ после ремонта через пять-шесть дней.

Напомним

Мэр москвы сергей собянин заявил, что несколько беспилотников атаковали московский нефтеперерабатывающий завод, на заводе возник пожар в «отдельном техническом помещении».



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