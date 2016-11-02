Московська влада пояснила, чому опечатали офіс Amnesty International
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Департамент міського майна Москви змінив замки в офісі правозахисної організації Amnesty International через те, що організація порушувала терміни оплати приміщення, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Департамент заявляє, що направив організації повідомлення про необхідність погасити заборгованість протягом місяця, в іншому випадку договір три місяці договір буде вважатися розірваним.
"Дана претензія недобросовісним орендарем була проігнорована", - йдеться в повідомленні відомства.
Також департамент повідомляє, що протягом двох тижнів Amnesty International має направити офіційне звернення для вивозу свого майна.
Нагадаємо, офіс Amnesty International без попередження опечатали у Москві.