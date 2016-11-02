Московские власти объяснили, почему опечатали офис Amnesty International
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Департамент городского имущества Москвы заменила замки в офисе правозащитной организации Amnesty International из-за того, что организация нарушала сроки оплаты помещения, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Департамент заявляет, что направил организации уведомление о необходимости погасить задолженность в течение месяца, в противном случае через три месяца договор будет считаться расторгнутым.
"Данная претензия недобросовестным арендатором была проигнорирована", - говорится в сообщении ведомства.
Также департамент сообщает, что в течение двух недель Amnesty International должен направить официальное обращение для вывоза своего имущества.
Напомним, офис Amnesty International без предупреждения опечатали в Москве .