Морський експорт російського аміаку зупинено

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Кількість суден, які компанія може зафрахтувати, знизилася у 5-10 разів за різними позиціями. Якщо раніше судна фрахтувались день у день, то тепер цей процес триває до п'яти днів, пояснюють у ЗМІ.

Водночас імпорт російських товарів нарощують Бразилія, Малайзія, Індонезія, КНР.

Як “Уралхім” пов'язаний із Україною

Концерн "Уралхім" - одна з найбільших компаній на ринку мінеральних добрив у росії, СНД та Східній Європі. Раніше "Уралхім" належав Дмитру Мазепіну - російському олігарху, але після введених санкцій, він знизив свою частку в концерні нижче 50%, пішов з посади гендиректора і передав контроль над концерном своїм соратникам - Дмитру Коняєву, який раніше обіймав посаду голови ради директорів "Уралхіму". Раду очолив директор з правових питань "Уралхіму" (теж соратник Мазепіна) - Дмитро Тетянин. Обидва вони не потрапили до санкцій Євросоюзу.

До складу "Уралхіму" входять такі підприємства, як "Уралкалій", "ТольяттіАзот" та інші. Останнє було викуплено "Уралхімом" вже після війни: підконтрольне російському бізнесменові Дмитру Мазепіну, що перебуває під санкціями, підприємство "Хімактивінвест" збільшило частку в "ТольяттіАзот" з 9,75% до 80,51% акцій.

"ТольяттіАзот" - підприємство, пов'язане з Україною ще з часів СРСР: через аміакопровід, що виходить з Тольятті, через аміакопровід "Тольятті-Одеса" до Одеського припортового заводу до країн Заходу транспортується російський аміак. Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

Шляхи транспортування аміаку

За словами Мазепіна (якому належить найбільша частка акцій "ТольяттіАзот"), транзит аміаку через Україну постійно супроводжувався великою кількістю ризиків через конфлікти двох країн. Проте відмовитися від нього він не міг, адже інших шляхів транспортування аміаку російське підприємство — досі немає, оскільки на тлі санкційної війни Заходу росія стала поступово "згортати" вантажопотік через балтійські порти (SIA Ventamonjaks), переорієнтовуючи його на свої, із залученням бізнес-структур для будівництва нових портів і терміналів на Балтиці в межах території росії: один планується побудувати в Усть-Лузі, другий - у Тамані, але обидва вони досі не готові і невідомо, коли будуть введені в експлуатацію. Тому на сьогоднішній день рф не має на своїй території спеціалізованого морського перевалочного терміналу аміаку.

Нагадаємо

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні Мазепін спілкувався з президентом росії путіним і пообіцяв "здати" Одесу в обмін на контроль над ОПЗ. Нагадаємо, ще у 2015 році у виданні “Дзеркало тижня” заявили, що Дмитро Мазепін веде переговори щодо купівлі Одеського припортового заводу.

Тоді у ЗМІ зазначалося — Мазепін нібито вже обговорив таку можливість із головою тодішньої Одеської облдержадміністрації Міхеілом Саакашвілі. В “Уралхімі” такий інтерес та переговори з Саакашвілі заперечували, однак таке заперечення було цілком природним, якщо врахувати політичну ситуацію – зазначили тоді журналісти “Дзеркала тижня”.

Тоді ж директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко поширив відео, на якому нібито знято зустріч Саакашвілі з Мазепіним. А під час засідання Ради реформ стався конфлікт між Саакашвілі та головою МВС Арсеном Аваковим, до якого підключився і прем'єр Арсеній Яценюк.

Під час конфлікту керівники уряду нібито обізвали губернатора "гастролером" і вимагали "забиратися з країни". Аваков заявив, що конфлікт розпочався після його питання до Саакашвілі про зустріч із Мазепіним.