Морской экспорт российского аммиака остановлен

Детали

Количество судов, которые компания может зафрахтовать, снизилось в 5-10 раз по разным позициям. Если раньше суда фрахтовались день в день, то теперь этот процесс занимает до пяти дней, поясняют в СМИ.

В то же время импорт российских товаров наращивают Бразилия, Малайзия, Индонезия, КНР.

Как “Уралхим” связан с Украиной

Концерн "Уралхим" – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в россии, СНГ и Восточной Европе. Ранее "Уралхим" принадлежал Дмитрию Мазепину – российскому олигарху, но после введенных санкций он снизил свою долю в концерне ниже 50%, ушел с должности гендиректора и передал контроль над концерном своим соратникам – Дмитрию Коняеву, ранее занимавшему должность главы совета директоров "Уралхима". Совет возглавил директор по правовым вопросам "Уралхима" (тоже соратник Мазепина) – Дмитрий Татьянин. Оба они не попали под санкции Евросоюза.

В состав "Уралхима" входят такие предприятия, как "Уралкалий", "ТольяттиАзот" и другие. Последнее было выкуплено "Уралхимом" уже после войны: подконтрольное находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину предприятие "Химактивинвест" увеличило долю в "ТольяттиАзот" с 9,75% до 80,51% акций.

"ТольяттиАзот" - предприятие, связанное с Украиной еще со времен СССР: через выходящий из Тольятти аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Одесский припортовый завод к странам Запада транспортируется российский аммиак. От поставки аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Пути транспортировки аммиака

По словам Мазепина (которому принадлежит наибольшая доля акций "ТольяттиАзот"), транзит аммиака через Украину постоянно сопровождался большим количеством рисков из-за конфликтов двух стран. Однако отказаться от него он не мог, ведь других путей транспортировки аммиака у российского предприятия — до сих пор нет, поскольку на фоне санкционной войны Запада россия стала постепенно "сворачивать" грузопоток через балтийские порты (SIA Ventamonjaks), переориентируя его на свои, с привлечением бизнес-структур для строительства новых портов и терминалов на Балтике в пределах территории россии: один планируется построить в Усть-Луге, второй – в Тамане, но оба они до сих пор не готовы и неизвестно, когда будут введены в эксплуатацию. Поэтому на сегодняшний день россия не имеет на своей территории специализированного морского перевалочного терминала аммиака.

Напомним

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине Мазепин общался с президентом россии путиным и пообещал "сдать" Одессу в обмен на контроль над ОПЗ. Напомним, еще в 2015 году в издании “Зеркало недели” заявили, что Дмитрий Мазепин ведет переговоры по покупке Одесского припортового завода.

Тогда в СМИ отмечалось — Мазепин якобы уже обсудил такую ​​возможность с главой тогдашней Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили. В “Уралхиме” такой интерес и переговоры с Саакашвили отрицали, однако такое возражение было вполне естественным, если учесть политическую ситуацию – отметили тогда журналисты “Зеркала недели”.

Тогда же директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко распространил видео, на котором якобы снята встреча Саакашвили с Мазепиным. А во время заседания Совета реформ произошел конфликт между Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым, к которому подключился и премьер Арсений Яценюк.

Во время конфликта руководители правительства якобы обозвали губернатора "гастролером" и требовали "убираться из страны". Аваков заявил, что конфликт начался после его вопроса к Саакашвили о встрече с Мазепиным.