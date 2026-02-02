Морози посилюються: якою буде погода в Україні 2 лютого
Київ • УНН
У понеділок, 2 лютого, на більшості території України очікується холодна погода без опадів. Температура повітря становитиме до 13-18° морозу.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів у перший понеділок лютого не передбачається.
Холодна без опадів погода з температурою 13-18° морозу; на півдні та південному сході 6-11° морозу; в Криму та на Закарпатті 0-5° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с
У Києві та області у понеділок очікується здебільшого сонічна погода, опадів не передбачається. Температура повітря -16°...-14°.
