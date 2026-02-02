Морози посилюються: якою буде погода в Україні 2 лютого

$42.850.00
1 лютого, 12:49 • 11757 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 23561 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 42352 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 28061 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 35796 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 27676 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 45777 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 61518 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39160 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36376 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Політичний скандал із шантажем: тисячі людей у Празі вийшли на мітинг на підтримку президента Чехії1 лютого, 19:55 • 6164 перегляди
12 людей загинули, ще 16 поранені: у Нацполіції уточнили дані після атаки рф на автобус із шахтарями1 лютого, 20:52 • 6672 перегляди
Політичний скандал із шантажем: глава МЗС Чехії планує ігнорувати президента Павела та його канцелярію1 лютого, 21:07 • 4184 перегляди
Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"1 лютого, 21:48 • 6838 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат00:39 • 4848 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 61739 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 89566 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 66371 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 73292 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 73957 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 20182 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 31074 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 33577 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 36333 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 38278 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Морози посилюються: якою буде погода в Україні 2 лютого

Київ • УНН

 • 330 перегляди

У понеділок, 2 лютого, на більшості території України очікується холодна погода без опадів. Температура повітря становитиме до 13-18° морозу.

Морози посилюються: якою буде погода в Україні 2 лютого

У понеділок, 2 лютого, на більшості території України очікуються холодна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів у перший понеділок лютого не передбачається.

Холодна без опадів погода з температурою 13-18° морозу; на півдні та південному сході 6-11° морозу; в Криму та на Закарпатті 0-5° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с 

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок очікується здебільшого сонічна погода, опадів не передбачається. Температура повітря -16°...-14°.

Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого01.02.26, 12:11 • 35806 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр