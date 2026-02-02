$42.850.00
1 февраля, 12:49 • 11545 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 23028 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 41711 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 27771 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 35574 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 27559 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 45602 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 61408 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39124 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36353 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Морозы усиливаются: какой будет погода в Украине 2 февраля

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В понедельник, 2 февраля, на большей части территории Украины ожидается холодная погода без осадков. Температура воздуха составит до 13-18° мороза.

Морозы усиливаются: какой будет погода в Украине 2 февраля

В понедельник, 2 февраля, на большей части территории Украины ожидается холодная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в первый понедельник февраля не предвидится.

Холодная без осадков погода с температурой 13-18° мороза; на юге и юго-востоке 6-11° мороза; в Крыму и на Закарпатье 0-5° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с 

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник ожидается преимущественно солнечная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха -16°...-14°.

Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля01.02.26, 12:11 • 35574 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр