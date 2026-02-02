Морозы усиливаются: какой будет погода в Украине 2 февраля
Киев • УНН
В понедельник, 2 февраля, на большей части территории Украины ожидается холодная погода без осадков. Температура воздуха составит до 13-18° мороза.
В понедельник, 2 февраля, на большей части территории Украины ожидается холодная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в первый понедельник февраля не предвидится.
Холодная без осадков погода с температурой 13-18° мороза; на юге и юго-востоке 6-11° мороза; в Крыму и на Закарпатье 0-5° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с
В Киеве и области в понедельник ожидается преимущественно солнечная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха -16°...-14°.
