Морозна погода переважатиме: синоптик дала прогноз на найближчий час
Київ • УНН
14 січня в Україні переважатиме морозна погода з температурою від -2 до -20 градусів. Очікується ожеледиця, без істотних опадів, лише невеликий сніг можливий у деяких регіонах.
Найближчим часом в Україні переважатиме морозна погода, 14 січня - від 2 градусів морозу удень на півдні до 20 градусів морозу вночі на півночі, загалом без істотних опадів, але з ожеледицею, повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.
Деталі
"14-го січня в Україні втримається морозна погода з температурою повітря вночі -10...-15 градусів, на півночі -15...-20 градусів. Впродовж дня 14-го січня очікується -9...-14, на заході -7...-12, на півдні -2...-6 градусів", - написала Діденко.
На дорогах ожеледиця.
"Сніг невеликий може політати у центрі, на заході та півдні. Проте все ж загалом без істотних опадів завтра", - вказала синоптик.
У Києві найближчої ночі -13...-15, завтра вдень близько -10 градусів. Без опадів, на дорогах та тротуарах слизько.
"Про найближче синоптичне майбутнє (...) - переважатиме морозна погода", - повідомила Діденко.
З її слів, на прогностичній діаграмі для Києва "чітко видно, що найближчим часом щось не видно якихось послаблень морозу".
"Це не означає, що завтра не буде якогось іншого уточнення в бік послаблення, але ж ми лише "за", - вказала вона.
