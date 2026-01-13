$43.260.18
Ексклюзив
14:15 • 2636 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 5222 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 13219 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 15105 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 19766 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 30454 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 47439 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35562 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33815 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 58842 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Морозна погода переважатиме: синоптик дала прогноз на найближчий час

Київ • УНН

 • 82 перегляди

14 січня в Україні переважатиме морозна погода з температурою від -2 до -20 градусів. Очікується ожеледиця, без істотних опадів, лише невеликий сніг можливий у деяких регіонах.

Морозна погода переважатиме: синоптик дала прогноз на найближчий час

Найближчим часом в Україні переважатиме морозна погода, 14 січня - від 2 градусів морозу удень на півдні до 20 градусів морозу вночі на півночі, загалом без істотних опадів, але з ожеледицею, повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"14-го січня в Україні втримається морозна погода з температурою повітря вночі -10...-15 градусів, на півночі -15...-20 градусів. Впродовж дня 14-го січня очікується -9...-14, на заході -7...-12, на півдні -2...-6 градусів", - написала Діденко.

На дорогах ожеледиця.

"Сніг невеликий може політати у центрі, на заході та півдні. Проте все ж загалом без істотних опадів завтра", - вказала синоптик.

У Києві найближчої ночі -13...-15, завтра вдень близько -10 градусів. Без опадів, на дорогах та тротуарах слизько.

"Про найближче синоптичне майбутнє (...) - переважатиме морозна погода", - повідомила Діденко.

З її слів, на прогностичній діаграмі для Києва "чітко видно, що найближчим часом щось не видно якихось послаблень морозу".

"Це не означає, що завтра не буде якогось іншого уточнення в бік послаблення, але ж ми лише "за", - вказала вона.

Сніг у 8 областях України: дорожники працюють над забезпеченням проїзду13.01.26, 11:25 • 2550 переглядiв

Юлія Шрамко

