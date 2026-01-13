$43.260.18
Эксклюзив
14:15 • 2998 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 5902 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 13755 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 15395 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 20036 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 30553 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 47520 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35588 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33830 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 59100 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
публикации
Эксклюзивы
Эксклюзив
Эксклюзив
Морозная погода будет преобладать: синоптик дала прогноз на ближайшее время

Киев • УНН

 • 350 просмотра

14 января в Украине будет преобладать морозная погода с температурой от -2 до -20 градусов. Ожидается гололедица, без существенных осадков, лишь небольшой снег возможен в некоторых регионах.

Морозная погода будет преобладать: синоптик дала прогноз на ближайшее время

В ближайшее время в Украине будет преобладать морозная погода, 14 января - от 2 градусов мороза днем на юге до 20 градусов мороза ночью на севере, в целом без существенных осадков, но с гололедицей, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"14-го января в Украине сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -10...-15 градусов, на севере -15...-20 градусов. В течение дня 14-го января ожидается -9...-14, на западе -7...-12, на юге -2...-6 градусов", - написала Диденко.

На дорогах гололедица.

"Снег небольшой может полетать в центре, на западе и юге. Однако все же в целом без существенных осадков завтра", - указала синоптик.

В Киеве ближайшей ночью -13...-15, завтра днем около -10 градусов. Без осадков, на дорогах и тротуарах скользко.

"О ближайшем синоптическом будущем (...) - будет преобладать морозная погода", - сообщила Диденко.

По ее словам, на прогностической диаграмме для Киева "четко видно, что в ближайшее время что-то не видно каких-либо послаблений мороза".

"Это не означает, что завтра не будет какого-то другого уточнения в сторону послабления, но мы только "за", - указала она.

Снег в 8 областях Украины: дорожники работают над обеспечением проезда13.01.26, 11:25 • 2576 просмотров

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Снег в Украине
Украина
Киев