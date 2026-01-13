Морозная погода будет преобладать: синоптик дала прогноз на ближайшее время
14 января в Украине будет преобладать морозная погода с температурой от -2 до -20 градусов. Ожидается гололедица, без существенных осадков, лишь небольшой снег возможен в некоторых регионах.
В ближайшее время в Украине будет преобладать морозная погода, 14 января - от 2 градусов мороза днем на юге до 20 градусов мороза ночью на севере, в целом без существенных осадков, но с гололедицей, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.
"14-го января в Украине сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -10...-15 градусов, на севере -15...-20 градусов. В течение дня 14-го января ожидается -9...-14, на западе -7...-12, на юге -2...-6 градусов", - написала Диденко.
На дорогах гололедица.
"Снег небольшой может полетать в центре, на западе и юге. Однако все же в целом без существенных осадков завтра", - указала синоптик.
В Киеве ближайшей ночью -13...-15, завтра днем около -10 градусов. Без осадков, на дорогах и тротуарах скользко.
"О ближайшем синоптическом будущем (...) - будет преобладать морозная погода", - сообщила Диденко.
По ее словам, на прогностической диаграмме для Киева "четко видно, что в ближайшее время что-то не видно каких-либо послаблений мороза".
"Это не означает, что завтра не будет какого-то другого уточнения в сторону послабления, но мы только "за", - указала она.
