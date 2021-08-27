Море в Аркадії покрилося плямами після зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Після сильної зливи, яка пройшла в Одесі 26 серпня, море в Аркадії покрилося невідомою плівкою, що нагадує піну, відчувається неприємний запах, передає УНН.
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Найбільше скупчень знаходиться біля хвилерізів. Поки залишається невідомим, з якої причини в морі утворилися такі білі плями.
Профільні відомства не дають коментарі з цього приводу.
За інформацією центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, проби води взяті, проте, результати аналізів стануть відомі пізніше.