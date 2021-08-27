Море в Аркадії покрилося плямами після зливи

Деталі

Найбільше скупчень знаходиться біля хвилерізів. Поки залишається невідомим, з якої причини в морі утворилися такі білі плями.

Профільні відомства не дають коментарі з цього приводу.

За інформацією центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, проби води взяті, проте, результати аналізів стануть відомі пізніше.