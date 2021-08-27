Море в Аркадии покрылось пятнами после ливня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. После сильного ливня, который прошел в Одессе 26 августа, море в Аркадии покрылось неизвестной пленкой, напоминающей пену, ощущается неприятный запах, передает УНН.
Детали
Больше всего скоплений находится у волнореза. Пока остается неизвестным, по какой причине в море образовались такие белые пятна.
Профильные ведомства не дают комментарии по этому поводу.
По информации центра контроля и профилактики болезней МОЗ, пробы воды взяты, однако, результаты анализов станут известны позже.