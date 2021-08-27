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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 18812 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 45277 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 74560 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 141650 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126773 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122215 просмотра

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Море в Аркадии покрылось пятнами после ливня

Море в Аркадии покрылось пятнами после ливня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. После сильного ливня, который прошел в Одессе 26 августа, море в Аркадии покрылось неизвестной пленкой, напоминающей пену, ощущается неприятный запах, передает УНН.

Детали

Больше всего скоплений находится у волнореза. Пока остается неизвестным, по какой причине в море образовались такие белые пятна.

Профильные ведомства не дают комментарии по этому поводу.

По информации центра контроля и профилактики болезней МОЗ, пробы воды взяты, однако, результаты анализов станут известны позже. 

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