Моравецький зіграв роль європейського "анти-Макрона" у Вашингтоні - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Вашингтона розкритикував ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо «стратегічної автономії» країн Європейського Союзу від США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.
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Зазначається, що на відміну від французького президента, який в інтерв'ю Politico спробував установити певну дистанцію між США та Європою в будь-якій майбутній конфронтації з Китаєм через Тайвань та закликав до зміцнення «стратегічної автономії» континенту, польський лідер наголошує на критичній важливості союзу між Америкою та Європою, не в останню чергу через те, що його країна є одним з найсильніших союзників України у війні, яку розпочала росія.
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«Я не бачу альтернативи, і ми тут абсолютно на одній хвилі, до ще тіснішого союзу з американцями. Якщо країни на захід від Польщі розуміють це менше, то, ймовірно, це пов'язано з історичними обставинами», - сказав Моравецький у Вашингтоні.
Зазначається також, що Варшава вважає, що напад росії на Україну підтвердив давню підозру Польщі щодо свого історичного ворога. І Польща не посоромилася вказати пальцем на Париж і Берлін за те, що вони помилялися щодо загрози, яка йде від кремля, зазначає видання.
«Стара Європа вірила в угоду з росією, і стара Європа зазнала невдачі. Але є нова Європа — Європа, яка пам'ятає, що таке російський комунізм. А Польща — лідер цієї нової Європи», - сказав Моравецький на спільній пресконференції з віцепрезидентом США Камалою Гарріс.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон заявив в одному з інтерв'ю, що Європа не повинна бути "послідовником" ані США, ані Китаю щодо Тайваню, заявивши, що блок ризикує опинитися втягнутим у “не наші кризи”.
Прем'єр-міністр Польщі назвав "недалекоглядним" відкриття Європи для Китаю після візиту Макрона.