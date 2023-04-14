Моравецкий сыграл роль европейского "анти-Макрона" в Вашингтоне - Politico

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Вашингтон раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона насчет «стратегической автономии» стран Европейского Союза от США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Детали

Отмечается, что в отличие от французского президента, который в интервью Politico попытался установить некоторую дистанцию между США и Европой в любой будущей конфронтации с Китаем из-за Тайваня и призвал к укреплению «стратегической автономии» континента, польский лидер подчеркивает критическую важность союза между Америкой и Европой, не в последнюю очередь потому, что его страна является одним из самых сильных союзников Украины в войне, которую начала россия.

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Цитата

«Я не вижу альтернативы, и мы здесь абсолютно на одной волне, к еще более тесному союзу с американцами. Если страны к западу от Польши понимают это меньше, то, вероятно, это связано с историческими обстоятельствами», — сказал Моравецкий в Вашингтоне.

Отмечается также, что Варшава считает, что нападение россии на Украину подтвердило давнее подозрение Польши в отношении своего исторического врага. И Польша не постеснялась указать пальцем на Париж и Берлин за то, что они ошибались в отношении угрозы, исходящей от кремля, отмечает издание.

«Старая Европа верила в соглашение с россией, и старая Европа потерпела неудачу. Но есть новая Европа — Европа, которая помнит, что такое российский коммунизм. А Польша — лидер этой новой Европы», - сказал Моравецкий на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в одном из интервью, что Европа не должна быть "последователем" ни США, ни Китая на Тайване, заявив, что блок рискует оказаться втянутым в “не наши кризисы”.

Премьер-министр Польши назвал "недальновидным" открытие Европы для Китая после визита Макрона.

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