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Премьер-министр Польши назвал "недальновидным" открытие Европы для Китая после визита Макрона

Премьер-министр Польши назвал "недальновидным" открытие Европы для Китая после визита Макрона

Киев • УНН

 • 620983 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Польши в четверг обвинил европейцев в совершении потенциально исторической ошибки, стремясь к более тесным связям с Китаем. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Цитата

"Они недальновидно смотрят на Китай, чтобы иметь возможность продавать туда больше товаров из ЕС с огромными геополитическими издержками, что делает нас более зависимыми от Китая, а не меньше", - сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий во время визита в Вашингтон.

"Вы не можете защитить Украину сегодня и завтра, говоря, что Тайвань - не ваше дело", - сказал он в аналитическом центре Atlantic Council, перефразируя Макрона, но не называя его имени.

"Я думаю, не дай бог, если Украина падет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть - может напасть - на Тайвань", - сказал он.

Ссылаясь на комментарии Макрона вместе с Си Цзиньпином о более многополярной роли, Моравецкий улыбнулся.

"Европейская автономия звучит красиво, не так ли? Но это означает смещение центра европейской тяжести в сторону Китая и разрыв связей с США", - сказал он.

"Я не совсем понимаю концепцию стратегической автономии, если она фактически означает выстрел в собственное колено. Некоторые европейские страны пытаются совершить ту же ошибку, что и с россией, - эту драматическую ошибку зависимости", - добавил премьер.

Добавим

Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью после визита в Китай.

Он сказал, что "большой риск", с которым сталкивается Европа, заключается в том, что она "попадет в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей построить свою стратегическую автономию".

Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая с энтузиазмом поддержали концепцию Макрона о стратегической автономии, и китайские официальные лица постоянно ссылаются на нее в своих отношениях с европейскими странами. Лидеры партии и теоретики в Пекине убеждены, что Запад приходит в упадок, а Китай находится на подъеме, и что ослабление трансатлантических отношений поможет ускорить эту тенденцию.

"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки", - сказал Макрон в интервью. "Вопрос, на который европейцы должны ответить…, в наших ли интересах ускорить [кризис] на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями этой темы и последовать примеру повестки дня США и чрезмерной реакции Китая", — сказал он.

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