Прем'єр-міністр Польщі назвав "недалекоглядним" відкриття Європи для Китаю після візиту Макрона

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"Вони недалекоглядно дивляться на Китай, щоб мати можливість продавати туди більше товарів з ЄС з величезними геополітичними витратами, що робить нас більш залежними від Китаю, а не менше", - сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький під час візиту до Вашингтона.

"Ви не можете захистити Україну сьогодні і завтра, кажучи, що Тайвань - не ваша справа", - сказав він в аналітичному центрі Atlantic Council, перефразовуючи Макрона, але не називаючи його імені.

"Я думаю, не дай боже, якщо Україна впаде, якщо Україна буде завойована, наступного дня Китай може напасти - може напасти - на Тайвань", - сказав він.

Посилаючись на коментарі Макрона разом із Сі Цзіньпіном про більш багатополярну роль, Моравецький посміхнувся.

"Європейська автономія звучить красиво, чи не так? Але це означає усунення центру європейської тяжкості у бік Китаю та розрив зв'язків із США", - сказав він.

"Я не зовсім розумію концепцію стратегічної автономії, якщо вона фактично означає постріл у власне коліно. Деякі європейські країни намагаються зробити ту ж помилку, що і з росією, - цю драматичну помилку залежності", - додав прем'єр.

Додамо

Європа має зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і не втягуватися у конфронтацію між Китаєм та США через Тайвань, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю після візиту до Китаю.

Він сказав, що "великий ризик", з яким стикається Європа, полягає в тому, що вона "потрапить у кризи, які не є нашими, що заважає їй побудувати свою стратегічну автономію".

Сі Цзіньпін та Комуністична партія Китаю з ентузіазмом підтримали концепцію Макрона про стратегічну автономію, і китайські офіційні особи постійно посилаються на неї у своїх відносинах із європейськими країнами. Лідери партії і теоретики в Пекіні переконані, що Захід занепадає, а Китай перебуває на підйомі, і що ослаблення трансатлантичних відносин допоможе прискорити цю тенденцію.

"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки", - сказав Макрон в інтерв'ю. "Питання, на яке європейці мають відповісти… чи в наших інтересах прискорити [кризу] на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, маємо стати послідовниками цієї теми і взяти приклад із порядку денного США та надмірної реакції Китаю", — сказав він.