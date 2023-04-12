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В ЕС все больше склоняются к идее Макрона о "стратегической автономии" от США - Мишель

Киев • УНН

 • 1295657 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Европейские лидеры все более склоняются к стремлению президента Франции Эммануэля Макрона относительно “стратегической автономии” от США. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По предположению Мишеля, позиция Макрона не является изолированной в ЕС, и хотя последний выступал как президент Франции – его взгляды отражают все больше изменения среди европейских лидеров.

Как отмечает глава Евросовета, произошел скачок вперед в вопросе стратегической автономии по сравнению с тем, что было несколько лет назад.

Цитата

"Что касается вопроса отношений с Соединенными Штатами, то понятно, что на переговорах в Европейском совете могут быть нюансы и деликатные вопросы. Некоторые европейские лидеры не говорили бы так, как Эмманюэль Макрон. Я думаю, что многие действительно думают так, как Эмманюэль Макрон", – отметил Мишель.

Глава Евросовета добавил, что сам поддерживает развитие более тесных отношений ЕС и США, но не в случае, если этот процесс предполагает, что ЕС “слепо и систематически будет следовать позиции Соединенных Штатов по всем вопросам".

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в одном из интервью, что Европа не должна быть "последователем" ни США, ни Китая на Тайване, заявив, что блок рискует оказаться втянутым в “не наши кризисы”.

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