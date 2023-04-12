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У ЄС усе більше схиляються до ідеї Макрона щодо "стратегічної автономії" від США - Мішель

У ЄС усе більше схиляються до ідеї Макрона щодо "стратегічної автономії" від США - Мішель

Київ • УНН

 • 1295658 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Європейські лідери все більш схиляються до прагнення президента Франції Еммануеля Макрона щодо “стратегічної автономії” від США. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

На припущення Мішеля, позиція Макрона не є ізольованою в ЄС, і хоча останній виступав як президент Франції – його погляди відображають усе більше зміни серед європейських лідерів.

Як зазначає голова Євроради, відбувся стрибок вперед у питанні стратегічної автономії, якщо порівняти з тим, що було кілька років тому.

Цитата

"Що стосується питання відносин зі Сполученими Штатами, то зрозуміло, що на переговорах у Європейській раді можуть бути нюанси і делікатні питання. Деякі європейські лідери не говорили б так, як Емманюель Макрон. Я думаю, що багато хто справді думає так, як Емманюель Макрон", – зазначив Мішель.

Голова Євроради додав, що сам підтримує розбудову тісніших відносин ЄС і США, але не у випадку, якщо цей процес передбачає, що ЄС “сліпо та систематично буде слідувати позиції Сполучених Штатів з усіх питань".

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив в одному з інтерв'ю, що Європа не повинна бути "послідовником" ні США, ні Китаю на Тайвані, заявивши, що блок ризикує опинитися втягнутим у “не наші кризи”.

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