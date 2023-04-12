У ЄС усе більше схиляються до ідеї Макрона щодо "стратегічної автономії" від США - Мішель

Деталі

На припущення Мішеля, позиція Макрона не є ізольованою в ЄС, і хоча останній виступав як президент Франції – його погляди відображають усе більше зміни серед європейських лідерів.

Як зазначає голова Євроради, відбувся стрибок вперед у питанні стратегічної автономії, якщо порівняти з тим, що було кілька років тому.

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"Що стосується питання відносин зі Сполученими Штатами, то зрозуміло, що на переговорах у Європейській раді можуть бути нюанси і делікатні питання. Деякі європейські лідери не говорили б так, як Емманюель Макрон. Я думаю, що багато хто справді думає так, як Емманюель Макрон", – зазначив Мішель.

Голова Євроради додав, що сам підтримує розбудову тісніших відносин ЄС і США, але не у випадку, якщо цей процес передбачає, що ЄС “сліпо та систематично буде слідувати позиції Сполучених Штатів з усіх питань".

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив в одному з інтерв'ю, що Європа не повинна бути "послідовником" ні США, ні Китаю на Тайвані, заявивши, що блок ризикує опинитися втягнутим у “не наші кризи”.