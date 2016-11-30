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Монетизація субсидій між надавачами послуг відбудеться вже у цьому опалювальному сезоні - П.Розенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Монетизація субсидій між постачальниками і надавачами послуг запрацює у поточному опалювальному сезоні. Про це повідомив журналістам після засідання Уряду віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.

Монетизація субсидій між надавачами послуг відбудеться вже у цьому опалювальному сезоні - П.Розенко

"Ми сьогодні розглядаємо два етапи: перший - монетизації розрахунків за субсидіями між надавачами послуг, це буде зроблено, швидше за все вже в цьому сезоні, і Уряд зробив для цього пропозиції, плюс ми працюємо над системою залишків субсидій",- сказав П.Розенко.

Він зазначив, що монетизації залишків субсидій - це механізм економії.

"На сьогоднішній день, коли мова йде про монетизацію субсидій, в першу чергу йде питання про монетизацію розрахунків між постачальниками і надавачами послуг, тобто щоб механізм субсидії не був механізмом клірінгових розрахунків, а був механізмом проходження грошових коштів",- сказав П.Розенко.

Він зазначив, що механізм монетизації субсидій громадянам важкий і громіздкий.

"Такий механізм, на нашу точку зору, монетизації субсидій громадянам ускладнить можливості отримання субсидій і зробить цю послугу із надзвичайно простої, з якою є теж певні проблеми, в надзвичайно важку і громіздку систему", - зазначив він.

Він зазначив, що при монетизації субсидій громадянам, немає гарантії, що люди використовуватимуть ці кошти за призначенням - на оплату енергоресурсів.

Нагадаємо, органи соцзахисту не зовсім готові до монетизації субсидій.

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