Монетизація субсидій між надавачами послуг відбудеться вже у цьому опалювальному сезоні - П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Монетизація субсидій між постачальниками і надавачами послуг запрацює у поточному опалювальному сезоні. Про це повідомив журналістам після засідання Уряду віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні розглядаємо два етапи: перший - монетизації розрахунків за субсидіями між надавачами послуг, це буде зроблено, швидше за все вже в цьому сезоні, і Уряд зробив для цього пропозиції, плюс ми працюємо над системою залишків субсидій",- сказав П.Розенко.
Він зазначив, що монетизації залишків субсидій - це механізм економії.
"На сьогоднішній день, коли мова йде про монетизацію субсидій, в першу чергу йде питання про монетизацію розрахунків між постачальниками і надавачами послуг, тобто щоб механізм субсидії не був механізмом клірінгових розрахунків, а був механізмом проходження грошових коштів",- сказав П.Розенко.
Він зазначив, що механізм монетизації субсидій громадянам важкий і громіздкий.
"Такий механізм, на нашу точку зору, монетизації субсидій громадянам ускладнить можливості отримання субсидій і зробить цю послугу із надзвичайно простої, з якою є теж певні проблеми, в надзвичайно важку і громіздку систему", - зазначив він.
Він зазначив, що при монетизації субсидій громадянам, немає гарантії, що люди використовуватимуть ці кошти за призначенням - на оплату енергоресурсів.
Нагадаємо, органи соцзахисту не зовсім готові до монетизації субсидій.