Монетизация субсидий между поставщиками услуг состоится уже в этом отопительном сезоне - П.Розенко

"Мы сегодня рассматриваем два этапа: первый - монетизация расчетов по субсидиям между поставщиками услуг, это будет сделано, скорее всего, уже в этом сезоне, и Правительство сделало для этого предложения, плюс мы работаем над системой остатков субсидий", - сказал П.Розенко.

Он отметил, что монетизации остатков субсидий - это механизм экономии.

"На сегодняшний день, когда речь идет о монетизации субсидий, в первую очередь говорится о монетизации расчетов между поставщиками и предоставителями услуг, то есть чтобы механизм субсидии не был механизмом клиринговых расчетов, а был механизмом прохождения денежных средств", - сказал П.Розенко.

Он отметил, что механизм монетизации субсидий гражданам тяжелый и громоздкий.

"Такой механизм, по нашему мнению, монетизации субсидий гражданам осложнит возможности получения субсидий и сделает эту услугу из очень простой, с которой тоже есть определенные проблемы, в чрезвычайно тяжелую и громоздкую систему", - отметил он.

Он отметил, что при монетизации субсидий гражданам нет гарантии, что люди будут использовать эти средства по назначению - на оплату энергоресурсов.

Напомним, органы соцзащиты не совсем готовы к монетизации субсидий.