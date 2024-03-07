МОН та Helvetas Ukraine підписали меморандум щодо розвитку професійно-технічної освіти
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки України підписало меморандум з Helvetas Ukraine щодо посилення професійно-технічної освіти шляхом розробки сучасних програм, відновлення пошкоджених закладів та забезпечення інклюзивної освіти для вразливих груп населення.
МОН підписало меморандум з Helvetas Ukraine для розвитку професійно-технічної освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає УНН.
Деталі
Міністерство освіти і науки України (МОН) підписало меморандуму про співпрацю зі швейцарською організацією Helvetas Ukraine.
Документ спрямований на посилення діяльності у сфері професійно-технічної освіти, охоплюючи ряд важливих напрямків.
Серед них – розробка сучасних освітніх програм, орієнтованих на потреби ринку праці, забезпечення інклюзивності освіти, відновлення та оснащення пошкоджених закладів освіти, а також створення нових безпечних та інклюзивних освітніх просторів.
Одним із ключових завдань партнерів є забезпечення доступу до якісної освіти для найвразливіших груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, ветеранів та ВПО.
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