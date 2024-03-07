МОН и Helvetas Ukraine подписали меморандум по развитию профессионально-технического образования

МОН подписало меморандум с Helvetas Ukraine для развития профессионально-технического образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

Министерство образования и науки Украины (МОН) подписало меморандум о сотрудничестве со швейцарской организацией Helvetas Ukraine.

Документ направлен на усиление деятельности в сфере профессионально-технического образования, охватывая ряд важных направлений.

Среди них - разработка современных образовательных программ, ориентированных на потребности рынка труда, обеспечение инклюзивности образования, восстановление и оснащение поврежденных учебных заведений, а также создание новых безопасных и инклюзивных образовательных пространств.

Одной из ключевых задач партнеров является обеспечение доступа к качественному образованию для уязвимых групп населения, включая лиц с инвалидностью, ветеранов и ВПЛ.

Менее половины заведений внешкольного образования проводят обучение очно