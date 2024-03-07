МОН и Helvetas Ukraine подписали меморандум по развитию профессионально-технического образования
Киев • УНН
Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с Helvetas Ukraine по усилению профессионально-технического образования путем разработки современных программ, восстановления поврежденных заведений и обеспечения инклюзивного образования для уязвимых групп населения.
МОН подписало меморандум с Helvetas Ukraine для развития профессионально-технического образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.
Детали
Министерство образования и науки Украины (МОН) подписало меморандум о сотрудничестве со швейцарской организацией Helvetas Ukraine.
Документ направлен на усиление деятельности в сфере профессионально-технического образования, охватывая ряд важных направлений.
Среди них - разработка современных образовательных программ, ориентированных на потребности рынка труда, обеспечение инклюзивности образования, восстановление и оснащение поврежденных учебных заведений, а также создание новых безопасных и инклюзивных образовательных пространств.
Одной из ключевых задач партнеров является обеспечение доступа к качественному образованию для уязвимых групп населения, включая лиц с инвалидностью, ветеранов и ВПЛ.
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