МОН пропонує включити плагіат до переліку підстав відрахування з вишу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки України планує змінити правила, зокрема, відрахування, поновлення та переведення студентів. Пропонується включити плагіат до переліку підстав для відрахування. Для цього оголошено громадське обговорення. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОН.
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«До 10 травня 2023 року МОН приймає зауваження і пропозиції у формі порівняльної таблиці до проєкту нової редакції Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що стаття 46 Закону України «Про вищу освіту» визначає, що такий порядок передбачає положення, затверджене центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
«На сьогодні таким нормативно-правовим актом є наказ Міністерства освіти України №245 від 15.07.96, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за № 427/1452 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти». Зазначений наказ є застарілий та не відповідає сьогоднішньому освітньому законодавству», - зазначається в повідомленні.
В редакції положення, зокрема пропонується, щоб підставами для відрахування здобувача вищої освіти були:
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- завершення навчання за відповідною освітньою програмою;
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- власне бажання;
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- переведення до іншого закладу вищої освіти;
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- невиконання індивідуального навчального плану;
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- порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
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- порушення академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація тощо);
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- інші випадки, передбачені законом.
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Доповнення
Для здачі національного мультипредметного тесту у 2023 році за кордоном для вступу в українські заклади вищої освіти розширено перелік міст/країн.