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МОН предлагает включить плагиат в перечень оснований отчисления из вуза

МОН предлагает включить плагиат в перечень оснований отчисления из вуза

Киев • УНН

 • 590338 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министерство образования и науки Украины планирует изменить правила, в частности, отчисления, восстановления и перевода студентов. Предлагается включить плагиат в перечень оснований для отчисления. Для этого объявлено общественное обсуждение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.

Цитата

«До 10 мая 2023 года МОН принимает замечания и предложения в форме сравнительной таблицы к проекту новой редакции Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, и предоставления им академического отпуска», - говорится в сообщении.

Сообщается, что статья 46 Закона Украины «О высшем образовании» определяет, что такой порядок предусматривает положение, утвержденное центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.

«На сегодня таким нормативно-правовым актом является приказ Министерства образования Украины №245 от 15.07.96, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 7 августа 1996 г. под № 427/1452 «Об утверждении Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов высших учебных заведений». Указанный приказ является устаревшим и не соответствует сегодняшнему образовательному законодательству», - отмечается в сообщении.

В редакции положения, в частности предлагается, чтобы основаниями для отчисления соискателя высшего образования были:

  • завершение обучения по соответствующей образовательной программе;
  • собственное желание;
  • перевод в другое учреждение высшего образования;
  • невыполнение индивидуального учебного плана;
  • нарушение условий договора (контракта), заключенного между учреждением высшего образования и лицом, которое учится, или физическим (юридическим) лицом, которое оплачивает такое обучение;
  • нарушение академической добропорядочности (академический плагиат, самоплагиат, фабрикация и т.д.);
  • другие случаи, предусмотренные законом.

Дополнение

Для сдачи национального мультипредметного теста в 2023 году за рубежом для поступления в украинские высшие учебные заведения расширен перечень городов/стран.

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