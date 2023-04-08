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Вступ-2023: розширили перелік країн для здачі мультитесту за кордоном

Вступ-2023: розширили перелік країн для здачі мультитесту за кордоном

Київ • УНН

 • 1211583 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Для здачі національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році за кордоном для вступу в українські заклади вищої освіти розширено перелік міст/країн, передає УНН з посиланням на дані МОН України.

Деталі

Раніше УЦОЯО повідомляло, що перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників НМТ, не є остаточним, адже перемовини з окремими установами/організаціями ще тривають.

На цьому тижні його було розширено. Нині передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у 41 місті 24 країн. Перелік країн та міст доступний на сайті УЦОЯО.

"Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш зручна локація, - після отримання сертифіката учасника до 7 травня можете змінити реєстраційні дані", - радять у МОН.

У деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії.

Нагадаємо

З 3 квітня стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест.

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