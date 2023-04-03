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Відсьогодні стартує реєстрація на Національний мультипредметний тест

Відсьогодні стартує реєстрація на Національний мультипредметний тест

Київ • УНН

 • 1315300 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні, 3 квітня, розпочинається реєстрація на Національний мультипредметний тест 2023 року, передає УНН.

Деталі

У понеділок, третього квітня, розпочинається реєстрація на Національний мультипредметний тест для абітурієнтів. Зареєструватись на тест можна буде в електронному вигляді. Реєстрація триватиме рівно місяць – до 3 травня 2023 року.

Доповнення

За інформацією від Українського центру оцінювання якості освіти, буде забезпечено безпаперову реєстрацію. Вступники матимуть змогу скористатися спеціальним сервісом на сайті цієї установи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міносвіти затвердило графік проведення мультипредметного тесту для абітурієнтів у цьому році

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