Відсьогодні стартує реєстрація на Національний мультипредметний тест
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні, 3 квітня, розпочинається реєстрація на Національний мультипредметний тест 2023 року, передає УНН.
Деталі
У понеділок, третього квітня, розпочинається реєстрація на Національний мультипредметний тест для абітурієнтів. Зареєструватись на тест можна буде в електронному вигляді. Реєстрація триватиме рівно місяць – до 3 травня 2023 року.
Доповнення
За інформацією від Українського центру оцінювання якості освіти, буде забезпечено безпаперову реєстрацію. Вступники матимуть змогу скористатися спеціальним сервісом на сайті цієї установи.
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