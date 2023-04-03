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13 марта, 13:47 • 131583 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 125407 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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С сегодняшнего дня стартует регистрация на Национальный мультипредметный тест

С сегодняшнего дня стартует регистрация на Национальный мультипредметный тест

Киев • УНН

 • 1315298 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня, 3 апреля, начинается регистрация на Национальный мультипредметный тест 2023 года, передает УНН.

Детали

В понедельник, третьего апреля, начинается регистрация на Национальный мультипредметный тест для абитуриентов. Зарегистрироваться на тест можно будет в электронном виде. Регистрация продлится ровно месяц – до 3 мая 2023 года.

Дополнение

По информации от Украинского центра оценивания качества образования, будет обеспечена безбумажная регистрация. Поступающие смогут воспользоваться специальным сервисом на сайте этого учреждения.

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