С сегодняшнего дня стартует регистрация на Национальный мультипредметный тест
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня, 3 апреля, начинается регистрация на Национальный мультипредметный тест 2023 года, передает УНН.
Детали
В понедельник, третьего апреля, начинается регистрация на Национальный мультипредметный тест для абитуриентов. Зарегистрироваться на тест можно будет в электронном виде. Регистрация продлится ровно месяц – до 3 мая 2023 года.
Дополнение
По информации от Украинского центра оценивания качества образования, будет обеспечена безбумажная регистрация. Поступающие смогут воспользоваться специальным сервисом на сайте этого учреждения.
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