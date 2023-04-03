С сегодняшнего дня стартует регистрация на Национальный мультипредметный тест

Детали

В понедельник, третьего апреля, начинается регистрация на Национальный мультипредметный тест для абитуриентов. Зарегистрироваться на тест можно будет в электронном виде. Регистрация продлится ровно месяц – до 3 мая 2023 года.

Дополнение

По информации от Украинского центра оценивания качества образования, будет обеспечена безбумажная регистрация. Поступающие смогут воспользоваться специальным сервисом на сайте этого учреждения.

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