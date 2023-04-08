Поступление-2023: расширили перечень стран для сдачи мультитеста за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Для сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) в 2023 году за рубежом для поступления в украинские высшие учебные заведения расширен перечень городов/стран, передает УНН со ссылкой на данные МОН Украины.
Детали
Ранее УЦОКО сообщало, что перечень зарубежных городов, предложенный для потенциальных участников НМТ, не является окончательным, ведь переговоры с отдельными учреждениями/организациями еще продолжаются.
На этой неделе он был расширен. Сейчас предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в 41 городе 24 стран. Перечень стран и городов доступен на сайте УЦОКО.
"Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная локация, - после получения сертификата участника до 7 мая можете изменить регистрационные данные", - советуют в МОН.
В некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии.
Напомним
С 3 апреля стартовала регистрация на национальный мультипредметный тест.