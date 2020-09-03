МОН підготувало новий підхід до визначення переліку наукових фахових видань
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністерство освіти та науки України сформулювало позицію щодо удосконалення механізму формування переліку наукових фахових видань. Так, у Міністерстві пропонують долучитися до громадського обговорення цього проекту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
“Міністерство освіти і науки України сформулювало позицію щодо удосконалення механізму формування переліку наукових фахових видань. Зокрема, розроблено проект наказу МОН... Порівняльна таблиця до проекту наказу розміщена на сайті Міністерства”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що наукові фахові видання, що включені до Переліку, застосовуються, зокрема, для офіційного визнання наукових публікацій, у тому числі щодо оприлюднення основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань.
Додається, що в актуальному Переліку наразі розміщено 99 наукових видань, що включені до категорії “А” та 1018 наукових видань, включених до категорії “Б”.
“Міністерство освіти і науки України пропонує інститутам громадянського суспільства, науковим установам, закладам освіти, окремим науковцям та експертам долучитися до громадського обговорення проекту наказу МОН “Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України підготувало новий проект положення про дистанційне навчання, який вже пройшов громадське обговорення та у найближчий час буде представлений Кабінету міністрів України.