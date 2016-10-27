МОК позбавив українку срібної медалі Олімпіади 2008
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Українська важкоатлетка Ольга Коробка позбавлено срібної медалі на Олімпійських іграх у Пекіні в 2008 році повідомив Міжнародного олімпійського комітету, передає УНН.
О.Коробка, срібна призерка серед жінок важкоатлеток, категорії понад 75 кг, на Олімпійських іграх в Пекіні 2008 була позбавлена нагороди через позитивний аналіз на туринабол.
“Встановлено, що були скоєні порушення антидопінгових правил відповідно до МОК та антидопінгових правил, що застосовувалися до Іграх XXIX Олімпіади в Пекіні в 2008 році,” — зазначили у МОК.
Національний олімпійський комітет України має забезпечити повернення до МОК здобутої нагороди О.Коробки.
Як повідомляв УНН, повторна перевірка допінг-проб з Олімпіади 2008 року дала несприятливий результат для 15 важкоатлетів, зокрема двох українок Наталі Давидової та Ольги Коробки.