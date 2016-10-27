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15 марта, 19:03 • 116249 просмотра

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15 марта, 13:44 • 169872 просмотра

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МОК лишил украинку серебряной медали Олимпиады 2008

МОК лишил украинку серебряной медали Олимпиады 2008

Киев • УНН

 • 9463 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украинская тяжелоатлетка Ольга Коробка лишена серебряной медали на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году сообщил Международный олимпийский комитет, передает УНН.

О.Коробка, серебряный призер среди женщин тяжелоатлеток, категории свыше 75 кг, на Олимпийских играх в Пекине 2008 была лишена награды за положительный анализ на туринабол.

"Установлено, что были совершены нарушения антидопинговых правил в соответствии с МОК и антидопинговых правил, применявшихся в Играх XXIX Олимпиады в Пекине в 2008 году", - отметили в МОК.

Национальный олимпийский комитет Украины должен обеспечить возвращение к МОК полученной награды О.Коробки.

Как сообщал УНН, повторная проверка допинг-проб с Олимпиады 2008 года дала неблагоприятный результат для 15 тяжелоатлетов, в том числе двух украинок Натальи Давыдовой и Ольги Коробки.

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