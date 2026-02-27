"Моя вічна опора й підтримка" - Гераскевич зворушливо привітав тата з днем народження

$43.210.03
51.020.06
Ексклюзив
11:15 • 3416 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 7154 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 22110 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 39041 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 35191 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 35096 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 30506 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 48294 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22554 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 110376 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Популярнi новини
Мадуро вимагає закриття справи про наркоторгівлю через блокування коштів на адвокатів27 лютого, 04:18 • 7876 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 16463 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto27 лютого, 04:46 • 17813 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном27 лютого, 05:00 • 14280 перегляди
Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні27 лютого, 05:43 • 8960 перегляди
11:15 • 3416 перегляди
11:15 • 3416 перегляди
26 лютого, 13:53 • 48294 перегляди
26 лютого, 13:53 • 48294 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 39616 перегляди
26 лютого, 11:34 • 110376 перегляди
26 лютого, 11:34 • 110376 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 17:40 • 83120 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 16510 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 16248 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 47190 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 56925 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 59225 перегляди
"Моя вічна опора й підтримка" - Гераскевич зворушливо привітав тата з днем народження

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Владислав Гераскевич, дискваліфікований МОК на Олімпіаді-2026, тепло привітав свого тата з днем народження в Instagram. Він опублікував архівні та сучасні фото з батьком, подякувавши йому за підтримку.

"Моя вічна опора й підтримка" - Гераскевич зворушливо привітав тата з днем народження
Фото: www.instagram.com/heraskevychvladyslav

Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого МОК дискваліфікував на Олімпіаді - 2026 через його бажання використати під час свого заїзду "шолом пам'яті", тепло привітав свого тата з днем народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram спортсмена.

Деталі

У себе у фотоблозі Владислав опублікував ряд світлин, на яких він позує зі своїм батьком. При цьому, перше фото було архівним. На ньому ми бачимо, як ще маленький Владислав сидить на шиї у свого тата. Інші ж кадри репрезентували спортивне сьогодення родини Гераскевичів.

Моя вічна опора й підтримка. З Днем народження, Тату! Дякую тобі за все

- так підписав свій допис Владислав.

Підписники також доєдналися до слів привітань, які Влад висловив на адресу рідної людини. У коментарях відзначили, що Михайло Гераскевич з роками зовсім не змінився.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те як Владислав Гераскевич виступав у залі засідань Верховної Ради. Спортсмен публічно закликав позбавити звання Героя України олімпійського чемпіона Сергія Бубку.

Станіслав Кармазін

СуспільствоСпорт
Україна