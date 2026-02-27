"Моя вічна опора й підтримка" - Гераскевич зворушливо привітав тата з днем народження
Київ • УНН
Владислав Гераскевич, дискваліфікований МОК на Олімпіаді-2026, тепло привітав свого тата з днем народження в Instagram. Він опублікував архівні та сучасні фото з батьком, подякувавши йому за підтримку.
Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого МОК дискваліфікував на Олімпіаді - 2026 через його бажання використати під час свого заїзду "шолом пам'яті", тепло привітав свого тата з днем народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram спортсмена.
Деталі
У себе у фотоблозі Владислав опублікував ряд світлин, на яких він позує зі своїм батьком. При цьому, перше фото було архівним. На ньому ми бачимо, як ще маленький Владислав сидить на шиї у свого тата. Інші ж кадри репрезентували спортивне сьогодення родини Гераскевичів.
Моя вічна опора й підтримка. З Днем народження, Тату! Дякую тобі за все
Підписники також доєдналися до слів привітань, які Влад висловив на адресу рідної людини. У коментарях відзначили, що Михайло Гераскевич з роками зовсім не змінився.
Нагадаємо
