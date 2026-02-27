"Моя вечная опора и поддержка" - Гераскевич трогательно поздравил папу с днем рождения
Киев • УНН
Владислав Гераскевич, дисквалифицированный МОК на Олимпиаде-2026, тепло поздравил своего папу с днем рождения в Instagram. Он опубликовал архивные и современные фото с отцом, поблагодарив его за поддержку.
Известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого МОК дисквалифицировал на Олимпиаде-2026 из-за его желания использовать во время своего заезда "шлем памяти", тепло поздравил своего папу с днем рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram спортсмена.
Детали
У себя в фотоблоге Владислав опубликовал ряд фотографий, на которых он позирует со своим отцом. При этом первое фото было архивным. На нем мы видим, как еще маленький Владислав сидит на шее у своего папы. Остальные же кадры репрезентовали спортивное настоящее семьи Гераскевичей.
Моя вечная опора и поддержка. С Днем рождения, Папа! Спасибо тебе за все
Подписчики также присоединились к словам поздравлений, которые Влад выразил в адрес родного человека. В комментариях отметили, что Михаил Гераскевич с годами совсем не изменился.
Напомним
Ранее мы писали о том, как Владислав Гераскевич выступал в зале заседаний Верховной Рады. Спортсмен публично призвал лишить звания Героя Украины олимпийского чемпиона Сергея Бубки.