"Моя вечная опора и поддержка" - Гераскевич трогательно поздравил папу с днем рождения

Эксклюзив
11:15 • 6088 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 10111 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 23284 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 40372 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 36337 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 35579 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 30906 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 49179 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22628 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 111250 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов27 февраля, 04:18 • 9386 просмотра
Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море27 февраля, 04:36 • 4986 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto27 февраля, 04:46 • 18611 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном27 февраля, 05:00 • 15060 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине27 февраля, 05:43 • 10265 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 380 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Иран
Донецкая область
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 16767 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 47623 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 57357 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 59641 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62814 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"

"Моя вечная опора и поддержка" - Гераскевич трогательно поздравил папу с днем рождения

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Владислав Гераскевич, дисквалифицированный МОК на Олимпиаде-2026, тепло поздравил своего папу с днем рождения в Instagram. Он опубликовал архивные и современные фото с отцом, поблагодарив его за поддержку.

"Моя вечная опора и поддержка" - Гераскевич трогательно поздравил папу с днем рождения
Фото: www.instagram.com/heraskevychvladyslav

Известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого МОК дисквалифицировал на Олимпиаде-2026 из-за его желания использовать во время своего заезда "шлем памяти", тепло поздравил своего папу с днем рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram спортсмена.

Детали

У себя в фотоблоге Владислав опубликовал ряд фотографий, на которых он позирует со своим отцом. При этом первое фото было архивным. На нем мы видим, как еще маленький Владислав сидит на шее у своего папы. Остальные же кадры репрезентовали спортивное настоящее семьи Гераскевичей.

Моя вечная опора и поддержка. С Днем рождения, Папа! Спасибо тебе за все

- так подписал свой пост Владислав.

Подписчики также присоединились к словам поздравлений, которые Влад выразил в адрес родного человека. В комментариях отметили, что Михаил Гераскевич с годами совсем не изменился.

Напомним

Ранее мы писали о том, как Владислав Гераскевич выступал в зале заседаний Верховной Рады. Спортсмен публично призвал лишить звания Героя Украины олимпийского чемпиона Сергея Бубки.

Станислав Кармазин

ОбществоСпорт
Социальная сеть
Верховная Рада
Украина