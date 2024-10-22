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"Мобілізація 18-річних" - це повна маячня і зайве нагнітання паніки в суспільстві – воїн-доброволець, підполковник ЗСУ Віталій Герсак

Київ • УНН

 • 13424 перегляди

Мобілізація 18-20-річних, про що багато говориться останнім часом, є повною маячнею і зайвим нагнітанням паніки в суспільстві – таку думку в інтерв’ю Апостроф висловив воїн-доброволець, підполковник ЗСУ Віталій Герсак.

"Мобілізація 18-річних" - це повна маячня і зайве нагнітання паніки в суспільстві – воїн-доброволець, підполковник ЗСУ Віталій Герсак

Мобілізація 18-20-річних, про що багато говориться останнім часом, є повною маячнею і зайвим нагнітанням паніки в суспільстві – таку думку в інтерв’ю Апостроф висловив воїн-доброволець, підполковник ЗСУ Віталій Герсак.

"Спочатку треба розібратися із законом про мобілізацію, який було ухвалено пів року тому і який досі чорті як працює. Хіба вже мобілізували усіх блатних, мажорів, родичів депутатів і можновладців старше 25 років? У новинах показують, як ТЦКшники почали приходити на концерти, до ресторанів, нічних клубів і спортзалів, але поцікавтеся – якими є результати цих рейдів? Чим вони закінчуються – мобілізацією чи відкупом за гроші?" - висловив свою позицію Герсак.

На думку Герсака, 18-20-річні хлопці - це той резерв, який слід розглядати лише в найбільш критичному випадку.

"Де всі ці 40-річні пенсіонери МВС, СБУ, податкової міліції і т.д.? Там кілька бригад можна зібрати лише з одних молодих полковників і генералів. Я маю право так казати, бо сам як полковник СБУ нікуди свого часу не спетляв, а знявся з відомчого мобрезерву, щоб піти в ЗСУ.

У нас є ще кілька мільйонів дорослих, фізично здорових і підготовлених чоловіків, яких можна мобілізувати, не чіпаючи 18-20 річних хлопців. Де справедливість і логіка в тому, щоб призивати юнака, у якого батько чи брат вже воює, або який є єдиним сином в сім’ї? Згадайте історію: козаки берегли єдиних синів і останніх чоловіків в роду та ставили їх в останні шеренги. Інакше хто буде дбати про старих і продовжувати свій рід? Хто буде вчитися цивільних професій, якщо молодь мобілізують? Хто буде жити і працювати в цій країні через 5-10 років?" – зазначає військовослужбовець.

Він вважає, що не треба плутати мілітаризацію держави із "воєнщиною" в голові тих, хто, у більшості своїй, навіть не мобілізувався.

"Мілітаризація - це коли спочатку усім необхідним забезпечується армія, а вже потім купляються нові автівки для чиновників. Це коли діти високопосадовців служать в армії на рівні з іншими, або працюють волонтерами в госпіталях, а не п’яні гасають містами після комендантської години. Усе, що треба знати про нашу мілітаризацію, - це те, що в нас останнім Прем’єр-міністром, який служив в армії, був Віктор Ющенко", – вважає Герсак.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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