"Мобилизация 18-летних" - это полный бред и лишнее нагнетание паники в обществе - воин-доброволец, подполковник ВСУ Виталий Герсак

Мобилизация 18-20-летних, о чем много говорится в последнее время, является полным бредом и лишним нагнетанием паники в обществе - такое мнение в интервью Апострофу высказал воин-доброволец, подполковник ВСУ Виталий Герсак.

"Сначала нужно разобраться с законом о мобилизации, который был принят полгода назад и который еще черти как работает. Разве уже мобилизовали всех блатных, мажоров, родственников депутатов и власть имущих старше 25 лет? В новостях показывают, как ТЦКшники начали приходить на концерты, в рестораны, ночные клубы и спортзалы, но поинтересуйтесь – каковы результаты этих рейдов? Чем они заканчиваются – мобилизацией или откупом за деньги?" – высказал свою позицию Герсак.

По мнению Герсака, 18-20-летние ребята – это тот резерв, который следует рассматривать только в самом критическом случае.

"Где все эти 40-летние пенсионеры МВД, СБУ, налоговой милиции и т.д.? Там несколько бригад можно собрать только из одних молодых полковников и генералов. Я имею право так говорить, потому что сам как полковник СБУ никуда в свое время не петлял, а снялся с ведомственного мобрезерва, чтобы пойти в ВСУ.

У нас есть еще несколько миллионов взрослых, физически здоровых и подготовленных мужчин, которых можно мобилизовать, не трогая 18-20-летних парней. Где справедливость и логика в том, чтобы призывать юношу, у которого отец или брат уже воюет, или единственный сын в семье? Вспомните историю: казаки хранили единственных сыновей и последних мужчин в роду и ставили их в последние ряды. Иначе кто будет заботиться о стариках и продолжать свой род? Кто будет учиться гражданским профессиям, если молодежь мобилизуют? Кто будет жить и работать в этой стране через 5-10 лет?" – отмечает военнослужащий.

Он считает, что не надо путать милитаризацию государства с "военщиной" в голове тех, кто, в большинстве своем, даже не мобилизовался.

"Милитаризация – это когда сначала всем необходимым обеспечивается армия, а уже потом покупаются новые автомобили для чиновников. Это когда дети чиновников служат в армии наравне с другими, или работают волонтерами в госпиталях, а не пьяные носятся по городам после комендантского часа. Все, что нужно знать о нашей милитаризации, - это то, что у нас последним служившим в армии Премьер-министром был Виктор Ющенко", – считает Герсак.