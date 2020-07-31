МХП закупив для України 18 апаратів ШВЛ

Крім того, МХП поставив у черкаські та вінницькі лікарні 2,3 тис. експрес-тестів на COVID-19.

А ще компанія передала медперсоналу лікарень засоби індивідуального захисту – 290 тис. шт., медичне обладнання (кисневі концентратори, монітори пацієнтів, безконтактні термометри тощо) – 1 тис. 315 шт., антисептичні засоби – 8,5 тис. л.

Загалом, з початку пандемії МХП перерахував до загальнонаціонального фонду протидії коронавірусу 55 млн грн. Ще 15 і 14 млн направлено на потреби підопічних компанії Вінницької та Черкаської областей відповідно (регіони присутності компанії).