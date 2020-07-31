МХП закупил для Украины 18 аппаратов ИВЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. С начала пандемии компания МХП обеспечила медицинские учреждения Черкасской и Винницкой областей 18 аппаратами ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook, передает УНН.
Кроме того, МХП поставил в черкасскте и винницкие больницы 2,3 тыс. экспресс-тестов на COVID-19.
А еще компания передала медперсоналу больниц средства индивидуальной защиты - 290 тыс. шт., медицинское оборудование (кислородные концентраторы, мониторы пациентов, бесконтактные термометры и т.д.) - 1 тыс. 315 шт., антисептические средства - 8,5 тыс. л.
Всего с начала пандемии МХП перечислил в общенациональный фонд противодействия коронавируса 55 млн грн. Еще 15 и 14 млн направлено на нужды подопечных компании Винницкой и Черкасской областей соответственно (регионы присутствия компании).