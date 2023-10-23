МХП отримав нагороду за благодійність від Глобального договору ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" здобули нагороди в міжнародному конкурсі «Партнерство заради сталого розвитку-2023» від Глобальний договір ООН в Україні, передає УНН.
Деталі
Так, Благодійний фонд «МХП – Громаді» отримав перемогу за проєкт «Скарбничка здоров’я» — виїзди лікарів НДСЛ Охматдит для огляду дітей у малих містах і селах України.
А компанія МХП стала фіналісткою в категорії «Суспільство» — за благодійні пакунки з дитячим харчуванням від бренду "Наша Ряба" на прифронтових територіях. Цей проєкт вдалося втілити завдяки партнерам — БФ СпівДія та AGCO.
Конкурс «Партнерство заради сталого розвитку» — щорічна подія, у межах якої команда ГД ООН в Україні нагороджує найкращі проєкти, що були реалізовані в партнерстві бізнесу, державного та громадського секторів задля досягнення цілей сталого розвитку. Цьогоріч організатори отримали 160 кейсів від компаній з 12 країн світу.
Довідка
МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро-, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.
Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей «М'ясомаркет», заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».
“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.