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МХП получил награду за благотворительность от Глобального договора ООН

Киев • УНН

 • 179408 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" получили награды в международном конкурсе «Партнерство ради устойчивого развития-2023» от Глобальный договор ООН в Украине, передает УНН.

МХП получил награду за благотворительность от Глобального договора ООН

Детали

Так, Благотворительный фонд «МХП – Громаді» получил победу за проект «Копилка здоровья» — выезды врачей НДСБ Охматдет для осмотра детей в малых городах и селах Украины.

А компания МХП стала финалисткой в категории «Общество» — за благотворительные пакеты с детским питанием от бренда "Наша Ряба" на прифронтовых территориях. Этот проект удалось воплотить благодаря партнерам — БФ СпивДія и AGCO.

Конкурс «Партнерство ради устойчивого развития» — ежегодное событие, в рамках которого команда ГД ООН в Украине награждает лучшие проекты, реализованные в партнерстве бизнеса, государственного и общественного секторов для достижения целей устойчивого развития. В этом году организаторы получили 160 кейсов от компаний из 12 стран мира.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро-, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей «М'ясомаркет», заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».

“МХП-Громаді” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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