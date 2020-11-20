МХП Косюка нарощує експорт курятини

За рік експорт зріс на 37%. У ІІІ кварталі цього року компанія поставила за кордон 108 472 тонн курятини, тоді як минулого року - 79 189 тонн.

Для МХП перші 9 місяців цього року були вкрай складними, повідомляють в компанії. Причина в руйнівних наслідках пандемії COVID-19 і пташиного грипу в Україні, що призвело до тимчасового закриття деяких експортних ринків, надлишкової пропозиції і, як наслідок, високих рівнів запасів на європейських ринках і більш низьких цін на курятину в усьому світі.

Втім, наразі МХП продовжує інтенсивно розвивати свої експортні можливості. Зокрема, на ринку країн Близького Сходу, уточнили в компанії.

Довідка УНН: МХП є провідним виробником курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює усі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.