МХП Косюка наращивает экспорт курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. МХП Юрия Косюка наращивает экспорт курятины. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за 9 месяцев и третий квартал 2020 года, передает УНН.
За год экспорт вырос на 37%. В третьем квартале этого года компания поставила за рубеж 108 472 тонн курятины, тогда как в прошлом году - 79 189 тонн.
Для МХП первые 9 месяцев этого года были крайне сложными, сообщают в компании. Причина в разрушительных последствиях пандемии COVID-19 и птичьего гриппа в Украине, что привело к временному закрытию некоторых экспортных рынков, избыточного предложения и, как следствие, высоких уровней запасов на европейских рынках и более низких цен на курятину во всем мире.
Впрочем, сейчас МХП продолжает интенсивно развивать свои экспортные возможности. В частности, на рынке стран Ближнего Востока, уточнили в компании.
Справка УНН: МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.