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Міжнародний день лінивця, День авіадиспетчера, День працівників харчової промисловості України. Що ще можна відзначити 20 жовтня

Київ • УНН

 • 120271 перегляди

Науковці вважають, що близько 11 тисяч років тому на Землі жили гігантські лінивці, вага яких сягала чотирьох тон. Нині ареалом проживання лінивців є тропічні ліси Центральної та Південної Америки.

Міжнародний день лінивця, День авіадиспетчера, День працівників харчової промисловості України. Що ще можна відзначити 20 жовтня

Сьогодні, 20 жовтня, зоозахисники та любителі дикої природи можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня лінивця, пише УНН.

Науковці вважають, що близько 11 тисяч років тому на Землі жили гігантські лінивці, вага яких сягала чотирьох тон. Нині ареалом проживання лінивців є тропічні ліси Центральної та Південної Америки. Сучасні лінивці важать від чотирьох до дев’яти кілограмів, довжина тіла становить близько 60 сантиметрів. Лінивці вважаються травоїдними тваринами, але інколи можуть з’їсти комаху або дрібну ящірку.

Лінивці сплать практично 15 годин на добу, і дуже повільно пересуваються. При цьому, непогано плавають, розвиваючи швидкість до чотирьох кілометрів на годину.

У лінивців слабкий зір, але, на відміну від багатьох ссавців, вони можуть розрізняти кольори.

Велика цінність лінивців для екосистеми планети полягає у тому, що їхній волосяний покров є фактично єдиним місцем проживання для деяких видів комах.

На думку деяких зоозахисників, за останні десятиліття популяція лінивців скоротилася на 80%. При цьому, природоохоронні організації поки що не відносять їх до тварин яким загрожує зникнення. Оцінка щільності популяції лінивців варіюється від 1,7 особин на квадратний кілометр у Французькій Гвіані до 221 особин – у бразильському штаті Манаус.

20 жовтня 1961 року в Амстердамі було створено Всесвітнє об’єднання спілок авіаційних диспетчерів (IFATCA). Тому саме цей день був обраний для відзначення професійного свята авіадиспетчерів. На сьогоднішній день у лавах IFATCA перебувають більше 50 тисяч авіаційних диспетчерів з 133 країн світу.

Професія авіадиспетчера потребує досконалих знань та навичок, особливої психологічної підготовки, яка є вкрай необхідною для людей з надзвичайною відповідальністю за безпечний впорядкований рух цивільних літаків у повітряних просторах.

Професійні кухарі та любителі готувати сьогодні можуть долучитися до Міжнародного дня кухара та кулінара.

Кухарська справа вважається однією із найдавніших професій. Люди почали готувати страви, щойно як навчились добувати вогонь. У середньовічній Європі кухарів високо цінували. У Німеччині з кінця XIII століття шеф-кухар вважався однією із найнаближеніших осіб до короля. Перша школа кухарської майстерності з’явилась в Англії у XIX ст.

В українських літописах згадка про професійних кухарів датується X століттям. Спочатку вони готували страви для придворної знаті, пізніше – в трапезних монастирів.

В Україні у третю неділю жовтня своє професійне свято відзначають працівники харчової промисловості.

Харчова промисловість включає у себе близько 40 галузей виробництва. Тисячі підприємств різної форми власності вироблять майже 20% промислової продукції України.

 Ще 20 жовтня – це Всесвітній день статистики. Але цього року подія має неофіційний характер.

У 1946 році була створена Статистична комісія ООН. 20 жовтня 2010 року вона організувала святкування першого Всесвітнього дня статистики. До події долучилися більше 130 країн світу та 40 міжнародних організацій. Згодом було вирішено проводити різноманітні тематичні заходи з нагоди Дня статистики раз на п’ять років. Таким чином наступний офіційний День статистики буде відзначатися у 2025 році.

Також сьогодні за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у багатьох країнах відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня профілактики остеопорозу – невиліковного прогресуючого захворювання, яке вражає опорно-рухову систему, деформуючи та знижуючи щільність кісток, у результаті чого вони втрачають міцність, після чого зростає ймовірність переломів.

Остеопороз займає четверту сходинку серед захворювань, які стають причиною інвалідності та летальних випадків. В більшості випадків хвороба вражає людей (особливо жінок) за 50 років, коли в організмі відбуваються вікові зміни, які посилюються під впливом шкідливих звичок та несприятливої екології. У половині випадків безсимптомний перебіг хвороби ускладнює її діагностування на ранніх строках.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Мученика Артемія Антиохійського.

Артемій був воєначальником у римського імператора Костянтина, який легалізував християнство. Коли на престол зійшов Юліан Відступник, який відновив гоніння на християн, Артемій не підтримав його. За це чоловіка арештували, і після тривалих катувань відрубали йому голову.

Тіло Артемія зуміли вивезти до Константинополя. Там його поховали у церкві Іоанна Хрестителя.

Іменини 20 жовтня святкують Артем, Леонтій, Марк, Пелагея.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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