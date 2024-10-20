Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Сегодня, 20 октября, зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня ленивца, пишет УНН.

Ученые считают, что около 11 тысяч лет назад на Земле жили гигантские ленивцы, вес которых достигал четырех тонн. Сейчас ареалом обитания ленивцев являются тропические леса Центральной и Южной Америки. Современные ленивцы весят от четырех до девяти килограммов, длина тела составляет около 60 сантиметров. Ленивцы считаются травоядными животными, но иногда могут съесть насекомое или мелкую ящерицу.

Ленивцы спят практически 15 часов в сутки, и очень медленно передвигаются. При этом, неплохо плавают, развивая скорость до четырех километров в час.

У ленивцев слабое зрение, но, в отличие от многих млекопитающих, они могут различать цвета.

Большая ценность ленивцев для экосистемы планеты заключается в том, что их волосяной покров является фактически единственным местом обитания для некоторых видов насекомых.

По мнению некоторых зоозащитников, за последние десятилетия популяция ленивцев сократилась на 80%. При этом, природоохранные организации пока что не относят их к животным, которым угрожает исчезновение. Оценка плотности популяции ленивцев варьируется от 1,7 особей на квадратный километр во Французской Гвиане до 221 особи - в бразильском штате Манаус.

20 октября 1961 года в Амстердаме было создано Всемирное объединение союзов авиационных диспетчеров (IFATCA). Поэтому именно этот день был выбран для празднования профессионального праздника авиадиспетчеров. На сегодняшний день в рядах IFATCA состоят более 50 тысяч авиационных диспетчеров из 133 стран мира.

Профессия авиадиспетчера требует совершенных знаний и навыков, особой психологической подготовки, которая является крайне необходимой для людей с чрезвычайной ответственностью за безопасное упорядоченное движение гражданских самолетов в воздушных пространствах.

Профессиональные повара и любители готовить сегодня могут присоединиться к Международному дню повара и кулинара.

Поварское дело считается одной из древнейших профессий. Люди начали готовить блюда, как только научились добывать огонь. В средневековой Европе поваров высоко ценили. В Германии с конца XIII века шеф-повар считался одним из самых приближенных лиц к королю. Первая школа поварского мастерства появилась в Англии в XIX в.

В украинских летописях упоминание о профессиональных поварах датируется X веком. Сначала они готовили блюда для придворной знати, позже - в трапезных монастырей.

В Украине в третье воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают работники пищевой промышленности.

Пищевая промышленность включает в себя около 40 отраслей производства. Тысячи предприятий различной формы собственности производят почти 20% промышленной продукции Украины.

Еще 20 октября - это Всемирный день статистики. Но в этом году событие носит неофициальный характер.

В 1946 году была создана Статистическая комиссия ООН. 20 октября 2010 года она организовала празднование первого Всемирного дня статистики. К событию присоединились более 130 стран мира и 40 международных организаций. Впоследствии было решено проводить различные тематические мероприятия по случаю Дня статистики раз в пять лет. Таким образом следующий официальный День статистики будет отмечаться в 2025 году.

Также сегодня по инициативе Всемирной организации здравоохранения во многих странах проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня профилактики остеопороза - неизлечимого прогрессирующего заболевания, которое поражает опорно-двигательную систему, деформируя и снижая плотность костей, в результате чего они теряют прочность, после чего возрастает вероятность переломов.

Остеопороз занимает четвертое место среди заболеваний, которые становятся причиной инвалидности и летальных исходов. В большинстве случаев болезнь поражает людей (особенно женщин) за 50 лет, когда в организме происходят возрастные изменения, которые усиливаются под влиянием вредных привычек и неблагоприятной экологии. В половине случаев бессимптомное течение болезни затрудняет ее диагностирование на ранних сроках.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Мученика Артемия Антиохийского.

Артемий был военачальником у римского императора Константина, который легализовал христианство. Когда на престол взошел Юлиан Отступник, который возобновил гонения на христиан, Артемий не поддержал его. За это мужчину арестовали, и после длительных пыток отрубили ему голову.

Тело Артемия сумели вывезти в Константинополь. Там его похоронили в церкви Иоанна Крестителя.

Именины 20 октября празднуют Артем, Леонтий, Марк, Пелагея, Пелагея.