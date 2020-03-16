Міжнародний аудит як тренд вітчизняного бізнесу: думка експерта
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У світі існує безліч аудиторських компаній. Серед них чимало відомих, ім'я яких стало мало не брендом надійності та прозорості. Український бізнес все частіше замовляє послуги відомих міжнародних аудиторів, незважаючи, на те, що такі послуги можуть коштувати дорого. Навіщо українським компаніям міжнародні аудити та яку користь вони можуть дати, окрім своєї основної функції — перевірки, у коментарі УНН розповів економіст Олександр Охріменко.
За словами Охріменка, для великих компаній перевірки фінансово-господарської діяльності міжнародними аудиторськими компаніями мають вагому роль.
"Після таких аудитів компанія автоматично має можливість укладати угоди з європейськими компаніями, і їм вже не треба додатково всім пояснювати, як вона працює. Тим паче, якщо ви працюєте не лише в Україні, а й на міжнародному ринку.
Крім того наявність такого аудиту засвідчує прозорість вашої діяльності. Це гарант для міжнародних компаній та, особливо, для потенційних інвесторів", - пояснив він.
Охріменко додає, що в Європі такі аудити цінні, і саме на їх підставі формується думка про компанію.
Залучення міжнародних аудиторів українськими великими компаніями — вже тренд, каже економіст.
"Це тренд, який прагнуть наслідувати усі компанії (і приватні, і державні). Це також дає їм можливість популяризувати своє ім'я", - резюмував він.
Нагадаємо, днями про успішне проходження міжнародного аудиту "BAKER TILLY" повідомив один з найбільших вітчизняних виробників алкогольної продукції.
"Суть проходження даного аудиту полягала в повній перевірці компанії на предмет перспективності і законності господарської діяльності.
Результати зазначеної процедури підтвердили, що поточний стан справ в компанії відповідає вимогам чинного законодавства України, а подальша господарсько-економічна діяльність лікеро-горілчаного заводу PRIME (Харківська обл.) має правильний вектор розвитку", - повідомив алковиробник.
Також нагадаємо, саме "BAKER TILLY" були залучені до аудиту “Укроборонпрому” та перемогли у тендері на перевірку ДП "Укрспирт".
Крім того, міжнародні аудитори (Ernst & Young, - ред.) моніторять сьогодні фінансово-господарську діяльність й Української Асоціації футболу.