Міжнародний аудит як тренд вітчизняного бізнесу: думка експерта

За словами Охріменка, для великих компаній перевірки фінансово-господарської діяльності міжнародними аудиторськими компаніями мають вагому роль.

"Після таких аудитів компанія автоматично має можливість укладати угоди з європейськими компаніями, і їм вже не треба додатково всім пояснювати, як вона працює. Тим паче, якщо ви працюєте не лише в Україні, а й на міжнародному ринку.

Крім того наявність такого аудиту засвідчує прозорість вашої діяльності. Це гарант для міжнародних компаній та, особливо, для потенційних інвесторів", - пояснив він.

Охріменко додає, що в Європі такі аудити цінні, і саме на їх підставі формується думка про компанію.

Залучення міжнародних аудиторів українськими великими компаніями — вже тренд, каже економіст.

"Це тренд, який прагнуть наслідувати усі компанії (і приватні, і державні). Це також дає їм можливість популяризувати своє ім'я", - резюмував він.

Нагадаємо, днями про успішне проходження міжнародного аудиту "BAKER TILLY" повідомив один з найбільших вітчизняних виробників алкогольної продукції.

"Суть проходження даного аудиту полягала в повній перевірці компанії на предмет перспективності і законності господарської діяльності.

Результати зазначеної процедури підтвердили, що поточний стан справ в компанії відповідає вимогам чинного законодавства України, а подальша господарсько-економічна діяльність лікеро-горілчаного заводу PRIME (Харківська обл.) має правильний вектор розвитку", - повідомив алковиробник.

Також нагадаємо, саме "BAKER TILLY" були залучені до аудиту “Укроборонпрому” та перемогли у тендері на перевірку ДП "Укрспирт".

Крім того, міжнародні аудитори (Ernst & Young, - ред.) моніторять сьогодні фінансово-господарську діяльність й Української Асоціації футболу.