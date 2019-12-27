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Серед перевіряючих ДП "Укрспирт" не було жодного сертифікованого аудитора

Серед перевіряючих ДП "Укрспирт" не було жодного сертифікованого аудитора

Київ • УНН

 • 10538 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Аудит підприємств “Укрспирту” провели інженери, технологи, хіміки самого держпідприємства, а також ще представники трьох найбільших горілчаних компаній України. Жодного сертифікованого аудитора, уповноваженого на таку перевірку державного органу чи незалежної аудиторської компанії до вказаного процесу залучено не було. Таку інформацію УНН підтвердили у прес-службі ДП “Укрспирт”.

Йдеться про аудит ДП, результати якого т.в.о. керівника “Укрспирту” Сергій Блескун особисто представив у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 3 грудня поточного року.

Тоді він заявив, що аудит здійснювали 13 технічних експертів, за участі співробітників ТОВ “ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП”, ТОВ “ЛВН ЛІМІТЕД”, ТОВ “Національна горілчана компанія” та самого ДП “Укрспирт”.

“Експерти працювали на чотирьох різних маршрутах, які тривали по 15 діб. Загалом для повного аудиту потужностей ДП та Концерну „Укрспирт“ експертам потрібно було 60 діб”, — уточнив Блескун.

Результати такого аудиту, зокрема, засвідчили, що протягом 2019 року свою діяльність здійснювали 40 заводів (Укрспирту), а 43 заводи простоюють.

“Окрім цього, згідно з результатами аудиту 22 заводи з 83 мають незадовільний стан і є такими, які не відповідають технічним вимогам”, — уточнив Блескун.

Згодом, результати перевірки неодноразово лягали в основу публічних висловлювань, як самого Блескуна, так і профільного міністра економрозвитку Тимофія Милованова.

Отримавши дані про те, що аудит підприємства проводився не фаховими аудиторами, і точно не незалежними від “Укрспирту” експертами, шляхом, переважно, нескладного анкетування, редакція УНН попросила ДП “Укрспирт” уточнити компетенцію “аудиторів”, підстави їх обрання, а також прокоментувати відповідність, правову спроможність та об’єктивність отриманих результатів.

На інформаційний запит письмової відповіді від “Укрспирту” УНН так і не отримав, натомість, телефоном в прес-службі ДП агенству підтвердили, що професійні компанії аудиторів участі у “перевірці” державного концерну не брали.

Пояснити, на якій підставі формувався перелік “аудиторів” і чому для перевірки підприємства не було залучено жодного сертифікованого або ліцензованого аудитора, у ДП теж не змогли.

“Радимо звернутися вам із цим питання до Мінекономіки. Оскільки про старт пошуку аудиторів було оголошено під час круглого столу, проведеного у міністерстві. До проведення аудиту були залучені ті, хто висловив відповідну ініціативу”, — сказали у прес-службі “Укрспирту”.

Разом з тим, ще у жовтні поточного року ДП “Укрспирт” підписало контракт із незалежною українською компанією Baker Tilly, що надає послуги у сфері аудиту, незалежної оцінки, бухгалтерського та управлінського обліку.

“Компанія стала переможцем конкурсу на проведення аудиту та звітності ДП „Укрспирт“”, — йдеться на офіційній сторінці держпідприємства.

Зважаючи на такі обставини, питання про те, чому до аудиту не було залучено принаймні Baker Tilly, що є членом міжнародної мережі Baker Tilly International, а також чи є отримані результати проведеного горілчаними компаніями аудиту предметними — залишаються відкритими.

Як писав УНН, попри гучні заяви Блескуна, відеонаглядом охоплено лише 18% виробничих майданчиків “Укрспирту”.

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