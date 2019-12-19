Попри гучні заяви Блескуна, відеонаглядом охоплено лише 18% виробничих майданчиків “Укрспирту”

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На початку грудня офіційний сайт ДП “Укрспирт” сповістив про те, що “тепер за роботою заводів підприємства можна спостерігати в онлайн-режимі”. На уточнюючий інформаційний запит УНН, в “Укрспирті” визнали, що така можливість поки що дуже обмежена, а камери встановлені лише на трьох виробничих майданчиках із 41-го.