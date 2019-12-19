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Попри гучні заяви Блескуна, відеонаглядом охоплено лише 18% виробничих майданчиків “Укрспирту”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. На початку грудня офіційний сайт ДП “Укрспирт” сповістив про те, що “тепер за роботою заводів підприємства можна спостерігати в онлайн-режимі”. На уточнюючий інформаційний запит УНН, в “Укрспирті” визнали, що така можливість поки що дуже обмежена, а камери встановлені лише на трьох виробничих майданчиках із 41-го.

Тож, станом, на 17 грудня, на заводах було встановлено всього-на-всього вісім камер відеоспостереження, визнали у прес-службі.

“Загальна кількість — 8 камер. 18 відсотків майданчиків знаходяться під відеоспостереженням”, — сказали в “Укрспирті”.

Також, пояснили, що камери працюють тільки на трьох місцях провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП “Укрспирт”: з 2 грудня — на Червонослобідському МПД, з 12 грудня — на Ковалівському МПД, з 13 грудня — на Липницькому МПД.

“Камери контролюють територію в’їзду та виїзду автотранспорту на територію МПД, а також контроль вивантаження сировини (зерно, кукурудза), та контроль по завантаженню спиртовозів готовою продукцією”, — пояснили в пресслужбі, додавши, що на цьому тижні планується встановити камери ще на 2 МПД.

Нагадаємо, 5 грудня на офісному сайті ДП “Укрспирт” з’явилося повідомлення про те, що “за роботою заводів ДП “Укрспирт” тепер можна спостерігати в онлайн-режимі“. У тексті новини наводилася заява в. о. директора підприємства Сергія Блескуна.

Останній запевняв, що будь-хто тепер може бачити, що відбувається на заводах підприємства в режимі он-лайн.

“Встановлена система працює в он-лайн режимі та паралельно виконує запис даних з 4 камер на сервер. Доступ до камер відбувається через мережу Інтернет за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке надається виробником системи відеонагляду. Це означає, що будь-хто може переглянути відео із заводу та подивитись що там відбувалось, які машини заїжджали чи від’їжджали”, — сказав Сергій Блескун. Точну ж кількість доступних для “он-лайн слідкування” заводів він тоді так і не уточнив.

Як писав УНН, Блескун зібрався брати участь у конкурсі на посаду директора ДП “Уксприрт”. І хоч конкурс ще не оголошено, а колектив ДП кандидатуру Блескуна не підтримав від самого початку, він вже публічно розголошує свої подальші плани стосовно діяльності підприємства. 

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