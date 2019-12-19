Несмотря на громкие заявления Блескуна, видеонаблюдением охвачено только 18% производственных площадок "Укрспирта"

Поэтому, по состоянию на 17 декабря, на заводах было установлено всего-навсего восемь камер видеонаблюдения, признали в пресс-службе.

"Общее количество - 8 камер. 18 процентов площадок находятся под видеонаблюдением", - сказали в "Укрспирте".

Также, объяснили, что камеры работают только на трех местах осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт": со 2 декабря - Червонослободском МОД, с 12 декабря - Ковалевском МОД, с 13 декабря - Липницком МОД.

"Камеры контролируют территорию въезда и выезда автотранспорта на территорию МОД, а также контроль выгрузки сырья (зерно, кукуруза), и контроль по загрузке спиртовозов готовой продукцией", - пояснили в пресс-службе, добавив, что на этой неделе планируется установить камеры еще на 2 МОД.

Напомним, 5 декабря на офисном сайте ГП "Укрспирт" появилось сообщение о том, что "за работой заводов ГП "Укрспирт" теперь можно наблюдать в онлайн-режиме". В тексте новости приводилось заявление в.о. директора предприятия Сергея Блескуна.

Последний утверждал, что любой теперь может видеть, что происходит на заводах предприятиях в режиме он-лайн.

"Установленная система работает в режиме он-лайн и параллельно выполняет запись данных с 4 камер на сервер. Доступ к камерам происходит через сеть Интернет с помощью специального программного обеспечения, которое предоставляется производителем системы видеонаблюдения. Это означает, что любой может посмотреть видео с завода и посмотреть что там происходило, какие машины заезжали или уезжали", - сказал Сергей Блескун. Точное же количество доступных для "он-лайн слежения" заводов он тогда так и не уточнил.

Как писал УНН, Блескун собрался участвовать в конкурсе на должность директора ГП "Уксприрт". И хотя конкурс еще не объявлен, а коллектив ГП кандидатуру Блескуна не поддержал изначально, он уже публично разглашает свои дальнейшие планы относительно деятельности предприятия.