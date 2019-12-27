Среди проверяющих ГП "Укрспирт" не было ни одного сертифицированного аудитора

Речь идет об аудите ГП, результаты которого и.о. руководителя “Укрспирта” Сергей Блескун лично представил в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства 3 декабря текущего года.

Тогда он заявил, что аудит осуществляли 13 технических экспертов с участием сотрудников ООО “ГЛОБАЛ Спиритс ГРУПП”, ООО “ЛВН ЛИМИТЕД”, ООО “Национальная водочная компания” и самого ГП “Укрспирт”.

“Эксперты работали на четырех разных маршрутах, которые длились по 15 суток. Всего для полного аудита мощностей ГП и Концерна „Укрспирт“ экспертам нужно было 60 суток”, — уточнил Блескун.

Результаты такого аудита, в частности, показали, что в течение 2019 года свою деятельность осуществляли 40 заводов (Укрспирта), а 43 завода простаивают.

“Кроме этого, согласно результатам аудита 22 завода из 83 имеют неудовлетворительное состояние и такими, что не соответствуют техническим требованиям”, — уточнил Блескун.

Впоследствии, результаты проверки неоднократно ложились в основу публичных высказываний, как самого Блескуна, так и профильного министра экономразвития Тимофея Милованова.

Получив данные о том, что аудит предприятия проводился не профессиональными аудиторами, и точно не независимыми от “Укрспирта” экспертами путем, преимущественно, несложного анкетирования, редакция УНН попросила ГП “Укрспирт” уточнить компетенцию “аудиторов”, основания их избрания, а также прокомментировать соответствие, правовую способность и объективность полученных результатов.

На информационный запрос письменного ответа от “Укрспирт” УНН так и не получил, зато по-телефону в пресс-службе ГП агентству подтвердили, что профессиональные компании аудиторов участия в “проверке” государственного концерна не брали.

Объяснить, на каком основании формировался перечень “аудиторов” и почему для проверки предприятия не было привлечено ни одного сертифицированного или лицензированного аудитора, в ГП тоже не смогли.

“Советуем обратиться вам с этим вопросом к Минэкономики. Поскольку о старте поиска аудиторов было объявлено во время круглого стола, проведенного в министерстве. К проведению аудита были привлечены те, кто выразил соответствующую инициативу”, — сказали в пресс-службе “Укрспирта”.

Вместе с тем, еще в октябре текущего года ГП “Укрспирт” подписало контракт с независимой украинской компанией Baker Tilly, предоставляющая услуги в сфере аудита, независимой оценки, бухгалтерского и управленческого учета.

“Компания стала победителем конкурса на проведение аудита и отчетности ГП „Укрспирт“”, — говорится на официальной странице госпредприятия.

Учитывая такие обстоятельства, вопрос о том, почему к аудиту не были привлечены крайней мере Baker Tilly, что является членом международной сети Baker Tilly International, а также являются ли полученные результаты проведенного водочными компаниями аудита предметными — остаются открытыми.

Как писал УНН, несмотря на громкие заявления Блескуна, видеонаблюдение охвачено только 18% производственных площадок “Укрспирт”.