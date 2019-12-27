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Среди проверяющих ГП "Укрспирт" не было ни одного сертифицированного аудитора

Среди проверяющих ГП "Укрспирт" не было ни одного сертифицированного аудитора

Киев  •  УНН

 • 10528 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Аудит предприятий “Укрспирта” провели инженеры, технологи, химики самого госпредприятия, а также еще представители трех крупнейших водочных компаний Украины. Ни сертифицированного аудитора, уполномоченного на такую проверку государственного органа или независимой аудиторской компании до указанного процесса привлечено не было. Такую информацию УНН подтвердили в пресс-службе ГП “Укрспирт”.

Речь идет об аудите ГП, результаты которого и.о. руководителя “Укрспирта” Сергей Блескун лично представил в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства 3 декабря текущего года.

Тогда он заявил, что аудит осуществляли 13 технических экспертов с участием сотрудников ООО “ГЛОБАЛ Спиритс ГРУПП”, ООО “ЛВН ЛИМИТЕД”, ООО “Национальная водочная компания” и самого ГП “Укрспирт”.

“Эксперты работали на четырех разных маршрутах, которые длились по 15 суток. Всего для полного аудита мощностей ГП и Концерна „Укрспирт“ экспертам нужно было 60 суток”, — уточнил Блескун.

Результаты такого аудита, в частности, показали, что в течение 2019 года свою деятельность осуществляли 40 заводов (Укрспирта), а 43 завода простаивают.

“Кроме этого, согласно результатам аудита 22 завода из 83 имеют неудовлетворительное состояние и такими, что не соответствуют техническим требованиям”, — уточнил Блескун.

Впоследствии, результаты проверки неоднократно ложились в основу публичных высказываний, как самого Блескуна, так и профильного министра экономразвития Тимофея Милованова.

Получив данные о том, что аудит предприятия проводился не профессиональными аудиторами, и точно не независимыми от “Укрспирта” экспертами путем, преимущественно, несложного анкетирования, редакция УНН попросила ГП “Укрспирт” уточнить компетенцию “аудиторов”, основания их избрания, а также прокомментировать соответствие, правовую способность и объективность полученных результатов.

На информационный запрос письменного ответа от “Укрспирт” УНН так и не получил, зато по-телефону в пресс-службе ГП агентству подтвердили, что профессиональные компании аудиторов участия в “проверке” государственного концерна не брали.

Объяснить, на каком основании формировался перечень “аудиторов” и почему для проверки предприятия не было привлечено ни одного сертифицированного или лицензированного аудитора, в ГП тоже не смогли.

“Советуем обратиться вам с этим вопросом к Минэкономики. Поскольку о старте поиска аудиторов было объявлено во время круглого стола, проведенного в министерстве. К проведению аудита были привлечены те, кто выразил соответствующую инициативу”, — сказали в пресс-службе “Укрспирта”.

Вместе с тем, еще в октябре текущего года ГП “Укрспирт” подписало контракт с независимой украинской компанией Baker Tilly, предоставляющая услуги в сфере аудита, независимой оценки, бухгалтерского и управленческого учета.

“Компания стала победителем конкурса на проведение аудита и отчетности ГП „Укрспирт“”, — говорится на официальной странице госпредприятия.

Учитывая такие обстоятельства, вопрос о том, почему к аудиту не были привлечены крайней мере Baker Tilly, что является членом международной сети Baker Tilly International, а также являются ли полученные результаты проведенного водочными компаниями аудита предметными — остаются открытыми.

Как писал УНН, несмотря на громкие заявления Блескуна, видеонаблюдение охвачено только 18% производственных площадок “Укрспирт”.

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