Аудит “Укроборонпрому” проведе компанія Baker Tilly Ukraine
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Аудит державного оборонного концерну “Укроборонпром” проведе компанія Baker Tilly Ukraine. Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає УНН.
Як заявили у концерні, аудиторська фірма виграла тендер на проведення перевірки консолідованої звітності. За даними платформи публічних закупівель Prozorro, участь у аукціоні, окрім Baker Tilly Ukraine, брала також аудиторська компанія Ernst & Young.
Остаточна пропозиція Baker Tilly Ukraine передбачала, що вартість аудиту становитиме 29 мільйонів 336 тисяч гривень. Аудит Ernst & Young коштував 29 мільйонів 337 тисяч гривень.
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Як стверджують в “Укроборонпромі”, це буде перший консолідовний аудит всієї звітності компанії за всю історію її існування. При цьому Baker Tilly Ukraine уже співпрацювала з концерном: проводила фінансовий аудит державної компанії “Укрспецекспорт”, яка знаходиться у складі “Укроборонпрому”.
“За місяць можливо і підготувати необхідний пакет документів, і провести торги на ProZorro, і розпочати підготовку внутрішньої команди, яка супроводжуватиме аудиторів та організовуватиме весь процес. Моє бачення — аудитори мають почати працювати в Концерні до кінця поточного року. Зараз створюємо для них ці умови”, — цитують у пресслужбі концерну генерального директора Айвараса Абромавичуса.
Як повідомляв УНН, Данилюк обговорив реформування ВПК із представниками уряду США.
Нагадаємо, ще у 22 травня 2019 року тодішній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомляв, що Кабмін виділив 32 мільйони гривень на аудит “Укроборонпрому”.
У свою чергу, п’ятий президент України Петро Порошенко 6 березня повідомляв на засіданні РНБО, що Україна ініціює міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну “Укроборонпром”. 16 березня він указом увів у дію рішення РНБО щодо цього аудиту.
Державний концерн “Укроборонпром” об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.