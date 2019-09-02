Конкурс на Гендиректора “Укроборонпрому” буде оголошено до кінця року – Абромавичус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Новопризначений Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус пояснив причину свого призначення та запевнив, що до кінця року буде оголошено конкурс на посаду очільника державного концерну, передає УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
“Вперше в історії директор “Укроборонпрому” мав бути обраний на конкурсній основі, а не шляхом політичних домовленостей. Але поки тривала процедура спецперевірки кандидатів, у Концерні почали відбуватися речі, що могли мати негативні наслідки для національної безпеки країни”, – заявив новообраний генеральний директор.
Зокрема, з його слів, без погодження з Наглядовою радою переписувалися статути підприємств-учасників Концерну, у ЗМІ почали з’являтися витоки таємних контрактів, до яких не мали доступ навіть члени Наглядової ради, а на самих підприємствах колишнім керівництвом була створена атмосфера нездорової конкуренції та боротьби за посади.
“Нам почали надходити негативні сигнали від наших контрагентів та міжнародних партнерів. Все це загрожувало суттєвими репутаційними втратами як самого Концерну, так і держави, чого ми допустити не могли. Зрештою спільно з Президентом ми дійшли однакового висновку про необхідність очолити Концерн та увійти в його операційну роботу”, – пояснив своє призначення на посаду генерального директора Абромавичус.
“Утім і Президент, і я, і всі члени Наглядової ради Концерну залишаємося прихильниками конкурсного відбору Генерального директора “Укроборонпрому”. Це наша амбіція і вона буде втілена в життя. Конкурс буде оголошено до кінця року”, – додав він.
Нагадаємо, раніше Абромавичус офіційно приступив до виконання своїх обов’язків і уже озвучив першочергові завдання.