Конкурс на гендиректора "Укроборонпрома" будет объявлен до конца года - Абромавичус

"Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен был быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в Концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", - заявил новоизбранный генеральный директор.

В частности, по его словам, без согласования с Наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников Концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступ даже члены Наблюдательного совета, а на самих предприятиях бывшим руководством была создана атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности.

"Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого Концерна, так и государства, чего мы допустить не могли. В конце концов совместно с Президентом мы пришли к одинаковому выводу о необходимости возглавить Концерн и войти в его операционную работу", - пояснил свое назначение на должность генерального директора Абромавичус.

"Впрочем, и Президент, и я, и все члены Наблюдательного совета Концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора Генерального директора "Укроборонпрома". Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года", - добавил он.

Напомним, ранее Абромавичус официально приступил к исполнению своих обязанностей и уже озвучил первоочередные задачи.